Партія Путіна збереться перед виборами в окупованому Донецьку

Донецк. Фото: Дом

https://racurs.ua/ua/n159451-partiya-putina-zberetsya-pered-vyboramy-v-okupovanomu-donecku.html

Ракурс

«Єдина Росія», партія російського президента Володимира Путіна, проведе зліт своїх прихильників перед виборами в окупованому Донецьку.

Захід запланували на 8 вересня. Про це повідомила місцева організація «Російський центр».

Відомо, що на зльоті представлять «Народну програму» партії, з якою «Єдина Росія» братиме участь в осінніх виборах до Держдуми РФ.

У заході візьме участь очільник терористичного угруповання «ДНР» Денис Пушилін, секретар генеральної ради «Єдиної Росії» й перший заступник голови Ради Федерації Федеральних зборів РФ Андрій Турчак, депутати «ЕР» і представники місцевих організацій. Також на 8 вересня «ДНР» анонсувала проведення з’їзду «Захисників вітчизни», який назвала «всеросійським».

Наразі угруповання «ДНР» і «ЛНР» ведуть активну кампанію з реєстрації місцевих жителів із російськими паспортами на порталі «держпослуги». Це необхідно для участі в дистанційному електронному голосуванні на виборах до Держдуми РФ 17−19 вересня. Крім того, «Л-ДНР» організують підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

Також організована агітація за партію Путіна «Єдина «Росія», яка отримала монопольне становище в ОРДЛО. Свій протест проти участі жителів окупованих територій у російських виборах висловило Міністерство закордонних справ України (МЗС). У відомстві попередили, що Україна й міжнародна спільнота не визнають результати голосування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «вибори» на Донбасі до Держдуми РФ ініціюють окупанти — російські терористи планують організувати на окупованих територіях Донбасу голосування до нижньої палати парламенту РФ без відкриття виборчих дільниць. Узяти участь у так званому волевиявленні зможуть мешканці окупованих територій — власники паспортів Росії.