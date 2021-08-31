Разумков заступився за облитого зеленкою Порошенка

https://racurs.ua/ua/n159450-razumkov-zastupyvsya-za-oblytogo-zelenkou-poroshenka.html

Ракурс

Напад на екс-президента Петра Порошенка із зеленкою прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Представник команди Володимира Зеленського назвав ганебним і неприпустимим інцидент, який стався на День Незалежності у Києві.

Будь-який прояв такої поведінки я вважаю ганебним. Якщо ми говоримо про День Незалежності, 30-річчя країни, то потрібно об'єднуватися, шукати ті точки, які робитимуть нас єдиним сильним фронтом на захисті нашої територіальної цілісності та незалежності зокрема. Тому вважаю ці дії, які відбулися, неприпустимими, правоохоронці ними займаються, — сказав Разумков під час брифінгу 31 серпня.

З його слів, у цій ситуації немає поділу на владу чи опозицію, адже усі рівні перед законом.

Тих, хто хоче порушити закон, потрібно притягати до відповідальності, щоб вона була максимально суворою, — підсумував спікер українського парламенту.

Він наголосив, що порушників закону необхідно «жорстко» карати й згадав про хуліганську складову нападу на Порошенка.

Тут є хуліганська складова. А з іншого боку, ми знову даємо якісь інформаційні приводи, які можна використовувати проти нашої держави, чого точно не варто робити в сьогоднішніх умовах, — зауважив спікер Ради.

Нагадаємо, напад на п’ятого президента України стався 24 серпня у центрі Києва під час багатотисячного Маршу патріотів. Політик разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної сотні, коли на нього хлюпнув зеленкою 21-річний уродженець Чернігівщини.