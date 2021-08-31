Разумков вступился за облитого зеленкой Порошенко

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Ракурс

Нападение на экс-президента Петра Порошенко с зеленкой прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Представитель команды Владимира Зеленского назвал позорным и недопустимым инцидент, который произошел на День Независимости в Киеве.

Любое проявление такого поведения я считаю позорным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут делать нас единственным сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в частности. Поэтому считаю эти действия недопустимыми, правоохранители ими занимаются, — сказал Разумков во время брифинга 31 августа.

По его словам, в этой ситуации нет разделения на власть или оппозицию, ведь все равны перед законом.

Тех, кто хочет нарушать закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально суровой, — подытожил спикер украинского парламента.

Он отметил, что нарушителей закона нужно «жестко» присекать и вспомнил о хулиганской составляющей нападения на Порошенко.

Здесь есть хулиганская составляющая. А с другой стороны, мы снова даем какие-то информационные поводы, которые можно использовать против нашего государства, чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях, — отметил спикер Рады.

Напомним, нападение на пятого президента Украины произошло 24 августа в центре Киева во время многотысячного Марша патриотов. Политик вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной сотни, когда на него плеснул зеленкой 21-летний уроженец Черниговщины.