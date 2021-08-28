Нападение на Порошенко. Фото: BBC

https://racurs.ua/n159324-napadenie-na-poroshenko-provokator-ne-prishel-na-vruchenie-podozreniya.html

Ракурс

Нападение на Петра Порошенко, пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» (ЕС), расследует полиция. 22-летний нападающий Илья Пустовгар не пришел на вручение подозрения.

Об этом сообщили адвокаты Порошенко, заявив, что «исполнителя политического заказа прячут», сообщает пресс-служба ЕС.

Нападающий находился в Печерском районном отделении полиции минимум до 01.00 25 августа.

26 августа стало известно, что после того как полиция отпустила нападающего, в 6:00 25 августа он попал в больницу в Козельце, что за 1,5 часа езды от Печерского управления полиции в состоянии опьянения.

Также известно, что полиция вручила нападающему повестку на пятницу, 27 августа. Он должен был появиться для вручения подозрения, однако не сделал этого.

Напомним, 24 августа на Крещатике в Киеве облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел после Марша защитников, когда нардеп направлялся в Кабинет министров.

Впоследствии полиция задержала нападавшего, которым оказался 22-летний житель Черниговской области. Порошенко вследствие обливания зеленкой получил ожог глаз второй степени. Пока неизвестно, как это повлияет на его зрение.