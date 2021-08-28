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Ракурс
Напад на Порошенка. Фото: BBC

Напад на Порошенка — провокатор не прийшов на вручення підозри

28 сер 2021, 10:34
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Напад на Петра Порошенка, п’ятого президента України та лідера «Європейської солідарності» (ЄС), розслідує поліція. 22-річний нападник Ілля Пустовгар не прийшов на вручення підозри.

Про це повідомили адвокати Порошенка, заявивши, що «виконавця політичного замовлення переховують», інформує прес-служба ЄС.

Нападник перебував у Печерському районному відділку поліції щонайменше до 01.00 25 серпня.

26 серпня стало відомо, що після того як поліція відпустила нападника, о 06:00 25 серпня він потрапив до лікарні в Козельці, що за 1,5 год їзди від Печерського управління поліції у стані сп’яніння.

Також відомо, що поліція вручила нападникові повістку на п’ятницю, 27 серпня. Він мав з’явитися для вручення підозри, однак не зробив цього.


Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику в Києві облили зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка. Інцидент трапився після Маршу захисників, коли нардеп прямував до Кабінету міністрів.

Згодом поліція затримала нападника, яким виявився 22-річний житель Чернігівської області. Порошенко унаслідок облиття зеленкою отримав опік очей другого ступеня. Наразі невідомо, як це вплине на його зір.

Джерело: Ракурс


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