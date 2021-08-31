В Харькове молния ударила в троллейбус. Фото: Telegram-канал «Труха»

https://racurs.ua/n159449-molniya-podojgla-trolleybus-v-harkove-foto-video.html

Ракурс

Молния во время грозы попала в троллейбус маршрута № 5 в Харькове.

Инцидент произошел 31 августа в районе международного аэропорта «Харьков». После удара молнии троллейбус загорелся. Однако водитель не растерялся и быстро потушил пламя с помощью огнетушителя. Неизвестно пока, были ли в салоне люди на тот момент. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Труха».

Пожарные, прибывшие на место происшествия, осмотрели крышу троллейбуса и огня уже не обнаружили. Как рассказал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии «Общественному», в результате происшествия никто не травмировался.

Также сегодня в Харькове молния ударила во флагшток. Момент попал на видео.

Напомним, 2 июля в селе Тарасовка Львовской области в результате удара молнии погиб ребенок. Трагедия произошла во время ремонта и уборки возле местной церкви.

Источник: Telegram-канал «Труха», «Общественное»