У Харкові блискавка вдарила в тролейбус. Фото: Telegram-канал «Труха»

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Ракурс

Блискавка під час грози потрапила в тролейбус маршруту № 5 у Харкові.

Інцидент трапився 31 серпня в районі міжнародного аеропорту «Харків». Після удару блискавки тролейбус загорівся. Однак водій не розгубився і швидко загасив полум’я за допомогою вогнегасника. Невідомо поки, чи були в салоні люди на той момент. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Труха».

Пожежники, які прибули на місце події, оглянули дах тролейбусу і вогню вже не виявили. Як розповів речник Харківської міськради Юрій Сидоренко в коментарі «Суспільному», внаслідок події ніхто не травмувався.

Також сьогодні в Харкові блискавка вдарила у флагшток. Момент потрапив на відео.

Нагадаємо, 2 липня у селі Тарасівка Львівської області внаслідок удару блискавки загинула дитина. Трагедія сталася під час ремонту та прибирання біля місцевої церкви.

Джерела: Telegram-канал «Труха», «Суспільне»