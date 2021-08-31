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Ракурс
У Харкові блискавка вдарила в тролейбус. Фото: Telegram-канал «Труха»

Блискавка підпалила тролейбус у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)

31 сер 2021, 14:00
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Блискавка під час грози потрапила в тролейбус маршруту № 5 у Харкові.

Інцидент трапився 31 серпня в районі міжнародного аеропорту «Харків». Після удару блискавки тролейбус загорівся. Однак водій не розгубився і швидко загасив полум’я за допомогою вогнегасника. Невідомо поки, чи були в салоні люди на той момент. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Труха».

Пожежники, які прибули на місце події, оглянули дах тролейбусу і вогню вже не виявили. Як розповів речник Харківської міськради Юрій Сидоренко в коментарі «Суспільному», внаслідок події ніхто не травмувався.

У Харкові блискавка вдарила в тролейбус. Фото: Telegram-канал «Труха»

У Харкові блискавка вдарила в тролейбус. Фото: Telegram-канал «Труха»

Також сьогодні в Харкові блискавка вдарила у флагшток. Момент потрапив на відео.


Нагадаємо, 2 липня у селі Тарасівка Львівської області внаслідок удару блискавки загинула дитина. Трагедія сталася під час ремонту та прибирання біля місцевої церкви.

Джерела: Telegram-канал «Труха», «Суспільне»

Джерело: Ракурс


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