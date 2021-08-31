Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням невакцинованим підлеглим

https://racurs.ua/ua/n159448-mer-ivano-frankivska-prygrozyv-zvilnennyam-nevakcynovanym-pidleglym.html

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Вакцинуватися від коронавірусу в оригінальний спосіб порадив співробітникам мерії Івано-Франківська міський голова Руслан Марцінків. Він пообіцяв скоротити чи позбавити премії тих, хто ігноруватиме вакцинацію від COVID-19.

На своїй сторінці у Facebook Марцінків залишив шанси на подальшу роботу в мерії тільки у випадках, коли лікар підтверджує протипокази до щеплення і видає відповідну довідку.

Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Не хочете вакцинуватися — заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення, — погрожує невакцинованим мер.

Він вважає, що співробітники апарату мерії є прикладом для всіх мешканців міста. За його логікою, «якщо ми можемо мотивувати, закликати, то працівники міськради повинні бути самі вакциновані».

Марцінків надав невакцинованим колегам два тижні, аби щепитися від коронавірусу.

Раніше в місті вирішили преміювати освітян, аби ті до 1 вересня вакцинувалися від коронавірусу принаймні однією дозою.

У Вінниці минулого тижня оголосили про лотерею серед вакцинованих, у якій можна виграти автомобіль.

Мер Дніпра Борис Філатов також запровадив обов’язкову вакцинацію для муніципальних службовців. Дедлайн від міського голови — 15 жовтня. Тим, хто відмовиться щепитися від COVID-19, доведеться щотижня надавати довідку про негативний ПЛР або ж звільнитися.