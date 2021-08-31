Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением невакцинированным подчиненным

https://racurs.ua/n159448-mer-ivano-frankovska-prigrozil-uvolneniem-nevakcinirovannym-podchinennym.html

Ракурс

Вакцинироваться от коронавируса приказал сотрудникам мэрии Ивано-Франковский мэр Руслан Марцинкив. Он пообещал сократить или лишить премии тех, кто проигнорирует вакцинацию от COVID-19.

На своей странице в Facebook Марцинкив оставил шансы на дальнейшую работу в мэрии только в случаях, когда врач подтверждает противопоказания к прививке и выдает соответствующую справку.

Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение, — угрожает невакцинированным мэр.

Он считает, что сотрудники аппарата мэрии является примером для всех жителей города. По его логике, «если мы можем мотивировать, призывать, то работники горсовета должны быть сами вакцинированы».

Марцинкив предоставил невакцинированным коллегам две недели, чтобы привиться от коронавируса.

Ранее в городе решили премировать педагогов, чтобы те до 1 сентября вакцинировались от коронавируса по крайней мере одной дозой.

В Виннице на прошлой неделе объявили о лотерее среди вакцинированных, в которой можно выиграть автомобиль.

Мэр Днепра Борис Филатов также ввел обязательную вакцинацию для муниципальных служащих. Дедлайн наступит 15 октября. Тем, кто откажется прививаться от COVID-19, придется еженедельно предоставлять справку о негативном ПЦР или уволиться.