Блискавка вбила дитину на Львівщині

У Львівській області внаслідок удару блискавки загинула дитина

https://racurs.ua/ua/n156944-blyskavka-vbyla-dytynu-na-lvivschyni.html

Ракурс

У Львівській області в результаті удару блискавки загинула дитина. Інцидент стався вчора, 2 липня, о 21.45.

Загиблий — житель села Тарасівка (Підберізцівська територіальна громада) 2007 року народження. Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Обставини загибелі дитини встановлюються.

Трагедія сталася під час проведення ремонтних робіт та прибирання біля місцевої церкви, котрі здійснювали мешканці села. Про це повідомляє видання ZAXID.NET з посиланням на голову Підберізцівської ОТГ Василя Коваля.

За словами Коваля, причиною загибелі дитини могло також стати ураження електричним струмом.

Нагадаємо, наприкінці червня під час буревію на Рівненщині блискавка влучила в людину. Ще одну людину тоді вдарило шифериною, яку з даху зірвав вітер.

Джерело: ZAXID.NET