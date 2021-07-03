Молния убила ребенка на Львовщине

Во Львовской области в результате удара молнии погиб ребенок, фото:

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Во Львовской области в результате удара молнии погиб ребенок. Инцидент произошел вчера, 2 июля, в 21.45.

Погибший — житель села Тарасовка (Подберезцовская территориальная община) 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Трагедия произошла во время проведения ремонтных работ и уборки возле местной церкви, которые осуществляли жители села. Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на главу Подберезцовской ОТГ Василия Коваля.

По словам Коваля, причиной гибели ребенка могло также стать поражение электрическим током.

Напомним, в конце июня во время урагана на Ровенщине молния попала в человека. Еще одного человека тогда ударило шифериной, которую с крыши сорвал ветер.

Источник: ZAXID.NET