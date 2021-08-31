Партия Путина соберется перед выборами в оккупированном Донецке

Донецк. Фото: Телеканал Дом

https://racurs.ua/n159451-partiya-putina-soberetsya-pered-vyborami-v-okkupirovannom-donecke.html

Ракурс

«Единая Россия», партия российского президента Владимира Путина, проведет слет своих сторонников перед выборами в Думу в оккупированном Донецке.

Мероприятие запланировали на 8 сентября. Об этом сообщила местная организация «Русский центр».

Известно, что на слете представят «Народную программу» партии, с которой «Единая Россия» будет участвовать в осенних выборах в Госдуму РФ.

В мероприятии примет участие глава террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин, секретарь генерального совета «Единой России» и первый заместитель главы Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, депутаты «ЕР» и представители местных организаций. Также на 8 сентября «ДНР» анонсировала проведение съезда «Защитников отечества», который назвала «всероссийским».

Сейчас группировка «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ 17−19 сентября. Кроме того, «Л-ДНР» организуют подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Также организована агитация за партию Путина «Единая» Россия", которая получила монопольное положение в ОРДЛО. Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразило Министерство иностранных дел Украины (МИД). В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

Напомним, ранее мы сообщали, что «выборы» на Донбассе в Госдуму РФ инициируют оккупанты — российские террористы планируют организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков. Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий — владельцы паспортов России.