Бывший так называемый премьер-министр ДНР Александр Бородай. Фото: РБК

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Александр Бородай, бывший самопровозглашенный глава «правительства» Донецкой народной республики, идет на выборы в Госдуму России.

Сепаратист баллотируется кандидатом в депутаты от провластной партии «Единая Россия» в Ростовской области. В декларации за 2020 год Бородай задекларировал отсутствие доходов. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ о доходах и имуществе кандидатов в депутаты.

В декларации сепаратиста указывается, что в апреле 2021 года он стал владельцем новенького Lexus GX 460 2021 года выпуска. Кроме того, в атопарке Бородая значится еще один «Лексус». А в марте кремлевский наемник приобрел половину нежилого помещения в Москве за 9 млн рублей. Кандидат от пропутинской партии указал, что приобрел это имущество за накопления и деньги от продажи имущества.

Сейчас в собственности Бородая находятся два земельных участка в Московской и Ростовской областях, а также две квартиры и два нежилых помещения в Москве.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги за последние три года до совершения покупок, составила 5,2 млн рублей.

Как известно, Бородай официально является главой организации «Союз добровольцев Донбасса», а неофициально считается соратником бывшего кремлевского куратора ЛДНР Владислава Суркова. По данным «Восточной правозащитной группы», сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму.

Напомним, Россия решила организовать на оккупированных территориях Донбасса голосование в нижнюю палату парламента РФ без открытия избирательных участков. Принять участие в так называемом волеизъявлении смогут жители оккупированных территорий.

Источник: «Кавказ.Реалии»