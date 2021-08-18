Колишній так званий прем'єр-міністр ДНР Олександр Бородай. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158970-eks-lider-dnr-yde-na-vybory-v-derjdumu-vin-zadeklaruvav-nulovyy-dohid.html

Ракурс

Олександр Бородай, колишній самопроголошений глава «уряду» Донецької народної республіки, йде на вибори до Держдуми Росії.

Сепаратист балотується кандидатом у депутати від провладної партії «Єдина Росія» в Ростовській області. У декларації за 2020 рік Бородай задекларував відсутність доходів. Про це повідомляє «Кавказ.Реалії» з посиланням на дані Центральної виборчої комісії РФ про доходи та майно кандидатів в депутати.

У декларації сепаратиста вказується, що у квітні 2021 року він став власником новенького Lexus GX 460 2021 року випуску. Крім того, в атопарку Бородая значиться ще один «Лексус». А в березні кремлівський найманець придбав половину нежитлового приміщення в Москві за 9 млн рублів. Кандидат від пропутінської партії вказав, що придбав це майно за накопичення та гроші від продажу майна.

Зараз у власності Бородая знаходяться дві земельні ділянки в Московській і Ростовській областях, а також дві квартири і два нежитлових приміщення в Москві.

Сума загального доходу кандидата і його дружини за останні три роки до здійснення покупок, склала 5,2 млн рублів.

Як відомо, Бородай офіційно є главою організації «Союз добровольців Донбасу», а неофіційно вважається соратником колишнього кремлівського куратора ЛДНР Владислава Суркова. За даними «Східної правозахисної групи», зараз Сурков курує політичні процеси в ОРДЛО, зокрема, вибори в Держдуму.

Нагадаємо, Росія вирішила організувати на окупованих територіях Донбасу голосування до нижньої палати парламенту РФ без відкриття виборчих дільниць. Взяти участь у так званому волевиявленні зможуть мешканці окупованих територій.

Джерело: «Кавказ.Реалії»