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Прикордонники показали пристрої для зчитування Covid-сертифікатів, фото - МВС

Прикордонники показали пристрої для зчитування Covid-сертифікатів (ФОТО)

2 вер 2021, 14:21
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Пристрої для зчитування інформації Covid-сертифікатів надійшли у міжнародні пункти пропуску України.

Фото так званих цифрових фільтрів SafeBorder оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

Система зчитування передбачає автоматизовану перевірки чинності документа та його приналежність відповідній особі під час перетинання кордону України.

Прикордонники показали пристрої для зчитування Covid-сертифікатів, фото - МВС

Кожен Covid-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.

Як видно з фото МВС, аби перевірити сертифікат, прикордонник сканує QR-код сертифікату подорожуючого і отримує на екрані пристрою підтвердження статусу документа.

Прикордонники показали пристрої для зчитування Covid-сертифікатів, фото - МВС

В МВС повідомили, зо наразі до мережі цифрових Covid-сертифікатів під'єднані майже 40 країн, серед яких країни — члени ЄС.

Прикордонники показали пристрої для зчитування Covid-сертифікатів, фото - МВС


Нагадаємо, що в серпні ЄС визнав українські цифрові COVID-сертифікати.

У Міністерстві цифрової трансформації України стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.

Джерело: Ракурс


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