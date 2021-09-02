До Землі рухається розпечена плазма, прогнозують магнітну бурю. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n159554-u-storonu-zemli-ruhaietsya-rozpechena-plazma-prognozuut-magnitnu-buru-foto.html

Ракурс

Магнітна буря очікується 2 вересня після викиду Сонця у бік Землі розпеченої плазми. Перегрітий газ спричинить сильні магнітні коливання та може викликати яскраве полярне сяйво.

28 серпня Сонце відправило у бік Землі два перегрітих міхури газу, які ще називають викидами корональної маси. Розпечена плазма вже наблизилася до Землі, повідомляє видання earthsky.

Такі спалахи плазми на Сонці трапляються досить рідко — близько 600 разів за один сонячний цикл, який складає 11 років.

Вони не становлять загрози для людей та техніки, адже недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

Єдиний наслідок спалахів плазми — полярне сяйво, яке можна буде побачити у деяких регіонах США. Однак такі бурі можуть вплинути на людей, які мають проблеми з серцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що магнітні бурі у вересні 2021 року очікуються двічі — на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що коливання будуть досить сильними.

Джерело: earthsky