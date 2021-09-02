Телеканал Наш. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n159555-kanal-nash-na-meji-pozbavlennya-licenziyi-za-fashystiv-v-efiri-video.html

Ракурс

Телеканал «Наш» дістав п’ять санкцій від Нацради з питань телебачення та радіомовлення за поширення мови ворожнечі та опинився на межі втрати ліцензії.

У прямому ефірі телеканалу Олена Лукаш називала українську владу «унтерменшами», «фашистами» та «раковою пухлиною». Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Нацрада позвалася до суду про анулювання ліцензії телеканалу «Наш» та застосувала санкції до «Максі-ТВ» за ретрансляцію передач каналу «Наш». Санкції наклали через ток-шоу «Важливе», в ефірі якого гостя передачі Олена Лукаш стверджувала, що чинна влада України і її союзники становлять загрозу та небезпеку для людей.

Всю відповідальність за війну на сході України Олена Лукаш покладала на політичне керівництво України, а не на країну-агресора. Вона стверджувала про небажання влади припинити цю війну, ставила під сумнів територіальну цілісність України та вдавалася до агресивних закликів.

України немає. Україна не суб'єктна… Нічого не може вирішити керівництво України. Йому через «Твіттер» вказують, куди йти й чим займатися, хто що очолить і хто кому винен, — заявляла Лукаш в ефірі телеканалу.

Вона нав’язувала глядачам тези російської пропаганди, що в Україні процвітає фашизм.

Це фашисти в законі. Розумієте, напевне прихильників фашистів в Україні була якась мінімальна кількість, і вони ховали свою родову пам’ять, любов та надії. Але за Порошенка й Зеленського вони розцвіли буйним цвітом, — додала вона.

Жителів окупованих територій вона називала «немитими дітьми», які такими стали нібито завдяки діям української влади. Натомість із боку працівників каналу не було спроб збалансувати однобічність та упередженість висловлювань. Повтор передачі відбувався без змін.

Також санкції на телеканал були накладені через програму «П'ятниця. Вечір», у якій брав участь Андрій Пальчевський. Він припустився висловів, які провокують ненависть і дискримінацію за етнічним походженням та місцем проживання громадян України.

Відтепер телеканал «Наш» має сплатити в державний бюджет 119 тис. 544,75 грн, що становить 25% суми ліцензійного збору цієї компанії. Такі штрафні санкції передбачені законом за найбільші порушення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позиватиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію телеканалу «Наш» Євгена Мураєва. За рішення члени регулятора проголосували одноголосно. Телеканал не усунув порушення, за які отримав штрафні санкції.