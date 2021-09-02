Секретна операція в Кабулі — США вивезли афганських спецпризначенців і їхні сім’ї

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Ракурс

США змогли евакуювати з Афганістану не менше 1 тис. афганських спецпризначенців і їхніх родичів, а також сотні американців за допомогою секретного об'єкта ЦРУ Eagle Base.

Видання Politico з посиланням на документи і кілька джерел у владі розповіло, що американські офіційні особи таємно проінструктували частину своїх громадян і афганців, яких міг ліквідувати Талібан, перебратися на секретну базу Eagle Base. Вона розташована за 5 км від аеропорту Кабула.

Звідти частину евакуйованих вивезли в аеропорт на вертольотах, аби уникнути натовпу і загрози терактів.

Операцію провели 15 серпня, коли таліби взяли Кабул. Евакуація координувалася американськими дипломатами з аеропорту.

25 серпня незадовго до теракту в аеропорту Кабула, який забрав життя близько 200 осіб, командувач військами США в Афганістані Пітер Вейслі відзвітував про порятунок від 1 тис. до 2 тис. афганських спецназівців.

Саме їх разом із цивільними громадянами США перекинули з Eagle Base в аеропорт.

Згодом цю базу умисно знищили, аби запобігти потраплянню важливого обладнання або розвідувальної інформації в руки талібів.

Politico пише, що Eagle Base розмістили на території цегляної фабрики ще на початку 2000-х. Співробітники ЦРУ нібито допитували тут підозрюваних в тероризмі, а згодом тренували афганські контртерористичні підрозділи.

Нагадаємо, що 30 серпня останній військово-транспортний літак ВПС США покинув кабульський аеропорт.

«Ракурс» повідомляв також, що військові США таємно домовилися з Талібаном про супровід груп американців до аеропорту Кабула під час евакуації цивільних з Афганістану.

Джерело: Politico