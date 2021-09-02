Ризик постковідного синдрому у вакцинованих оцінили вчені. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n159557-ryzyk-postkovidnogo-syndromu-u-vakcynovanyh-ocinyly-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу двома дозами скорочує ймовірність розвитку постковідного синдрому на 47%. До таких висновків прийшли фахівці з Великої Британії.

Вчені вивчали дані учасників дослідження, які зафіксували свої симптоми, результати тестів і наявність вакцинації в спеціальному додатку в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021 року. Про це пише MedicalXpress.

Характер найпоширеніших симптомів був аналогічний до невакцинованих — втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втома. Ці симптоми були легшими у повністю щеплених хворих.

Чхання було єдиною ознакою, яка частіше відзначалася у вакцинованих людей з COVID-19. Повна вакцинація на 73% знижує ризик госпіталізації та на 31% — тяжкий перебіг хвороби.

Вакцинація значно знижує шанси людей заразитися постковідним синдромом двома способами. По-перше, знижуючи ризик появи симптомів у 8−10 разів, а потім вдвічі зменшуючи ймовірність того, що будь-яка інфекція перейде в тривалу форму COVID, — розповіли вчені.



Нагадаємо, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що гострої потреби в третій дозі вакцини від коронавірусу наразі немає. Таку думку аргументують дослідженнями про те, що всі дозволені в ЄС вакцини дають тривалий імунітет та захищають від важкого перебігу хвороби.

Джерело:MedicalXpress