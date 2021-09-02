Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Hyundai представила свой самый маленький кроссовер. Фото: Hyundai Motor

Hyundai представила свой самый маленький кроссовер (ФОТО, ВИДЕО)

2 сен 2021, 16:11
999

Компания Hyundai представила свой самый маленький кроссовер. Выпуск автомобиля в двух вариантах запланирован на 15 сентября.

Модель назвали Casper в честь трюка, который проделывают скейтбордисты, переворачивая доску в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это название должно отразить стремление Hyundai Motor Company изменить правила игры и стереотипы мирового автомобильного рынка и заявить о новом классе автомобилей, которого раньше не было.

Casper имеет длину 3 тыс. 595 мм, ширину 1 тыс. 595 мм, общую высоту 1 тыс. 575 мм и колесную базу 2 тыс. 400 мм. Автомобиль отличает яркий самобытный дизайн, который не перекликается с экстерьером других авто компании.

Базовая модель имеет конструкцию параметрической решетки, окрашенной в серебристый цвет, в то время как у «активного» варианта решетка черная, с дополнительными круглыми воздухозаборниками для промежуточного охладителя.


Пока неизвестны ни цена, ни рынки продаж, кроме Южной Кореи и Индии. На индийском рынке автомобиль, вероятно, получит другие двигатели.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров