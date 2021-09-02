Следствие по делу MH17 просит военных РФ сдать информацию о "Буке"

https://racurs.ua/n159561-sledstvie-po-delu-mh17-prosit-voennyh-rf-sdat-informaciu-o-buke.html

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В деле MH17 международная совместная следственная группа (JIT) обратилась к российским военным с просьбой предоставить дополнительную информацию об обстоятельствах атаки на пассажирский самолет Boeing 777 в небе над Донбассом. В частности, военнослужащих РФ просят поделиться данными о российском зенитно-ракетном комплексе «Бук», который использовали террористы на оккупированной части Донбасса.

Соответствующее видеообращение 2 сентября опубликовала пресс-служба полиции Нидерландов на двух языках — русском и английском.

Совместная следственная группа… снова обращается с просьбой об информации. Просьба, которая сделана в рамках дальнейшего расследования, касается, в частности, жителей российского города Курск, — говорится в сообщении.

JIT считает, что из Курска был отправлен ЗРК «Бук», которым сбили самолет MH17. Также следователи просят при наличии какой-либо полезной информации связаться с JIT. Следователей интересуют фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе рейса MH17. Также они призвали отправлять нужную информацию на электронный адрес: contact@jitmh17.com, или же писать сообщения, а также звонить в WhatsApp и Signal на номер 0031 683559290.

Полиция Нидерландов рассказала, как безопасно можно прислать информацию. Для этого нужно:

установить новый Gmail электронный адрес на gmail.com;

использовать публичный/бесплатный Wi-Fi;

для дополнительной безопасности можно использовать услуги Tor или Tails.

Нидерландская полиция также отдельно обратилась к жителям Курска и российским военным с просьбой поделиться информацией.

Напомним, 6 сентября судебный процесс против четырех обвиняемых по делу MH17 будет продолжен. Родственники погибших воспользуются своим правом на выступление в судебном заседании.

17 июля 2014 года близ Тореза Донецкой области армия РФ с помощью ЗРК «Бук», завезенного из воинской части из Курска, сбила Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». Погибли 298 человек. JIT назвала имена первых четырех подозреваемых — Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелков»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Леонид Харченко (позывной «Крот»).

В то же время США призвали Россию взять ответственность за трагедию.