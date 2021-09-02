Как украинские разведчики провели спецоперацию в Кабуле - невероятное видео

https://racurs.ua/n159570-kak-ukrainskie-razvedchiki-proveli-specoperaciu-v-kabule-neveroyatnoe-video.html

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Как украинские разведчики провели спецоперацию и эвакуационную миссию в Кабуле, 2 сентября рассказало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Спасательную операцию осуществили сотрудники ГУР при содействии Министерства иностранных дел и Офиса президента.

Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington Post, Stars and Stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом, — рассказали в ГУР.

Разведчики напомнили, что Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане, однако наши военнослужащие смогли вывезти из Кабула свыше 700 человек. Киев занял восьмое место по количеству эвакуированных среди стран Европы. Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка спецназовцы пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта.

На такое рискованное решение не решалась ни одна из других эвакуационных миссий, так как зону вокруг территории аэропорта контролировали террористы Талибана. Именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей, — отметили в ГУР.



В миссии отличились также украинские пилоты, которым пришлось работать в крайне сложных условиях — под угрозой обстрелов. В Минобороны отмечают, что эвакуированные люди были потрясены мужеством украинских спецназовцев, которые пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население.