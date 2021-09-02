Гривне 25 лет - НБУ показал эскизы банкнот, которые так и не вышли в свет

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Украинской гривне 2 сентября исполнилось 25 лет — в этот день 1996 года Национальный банк ввел в обращение национальную валюту Украины — гривну и ее сотую часть — копейку.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Музея денег НБУ на Фейсбук-странице.

Нацбанк также показал десятки дизайнов национальной валюты, которые так и не увидели свет. В Музее денег напомнили, что во время денежной реформы в обращение попали банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн. Номинал 200 грн украинцы увидели только в 2001 году, 500 грн — в 2006 году, а 1000 грн — в 2019 году.

В то же время художники не всегда могли воплотить все свои творческие замыслы через сложные производственные процессы и технологические особенности денег.

Разработчикам эскиза нужно учитывать тот факт, что на каждой банкноте будет размещаться ряд защитных элементов. Десятки дизайнов гривен так и не увидели свет, а некоторые идеи воплощались только с годами, — рассказали в музее.

По случаю праздника музей НБУ поделился эскизам банкнот номиналами 50, 100 и 200 грн, которые создал Василий Лопата, однако они так и не были напечатаны и введены в обращение. Художник предложил для эскиза банкноты номиналом 50 грн два варианта портрета украинского историка и председателя Центральной рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского. Обратную сторону украшало изображение Педагогического музея, в здании которого размещались Украинская Центральная Рада (1917−1918) и Директория УНР (1918−1919).