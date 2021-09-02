Гривні 25 років — НБУ показало ескізи банкнот, які не ввели в обіг

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Українській гривні 2 вересня виповнилося 25 років — у цей день 1996 року Національний банк ввів в обіг національну валюту України — гривню та її соту частину — копійку.

Про це у четвер повідомила прес-служба Музею грошей НБУ на Фейсбук-сторінці.

Нацбанк також показав десятки дизайнів національної валюти, які так і не побачили світ. У Музеї грошей нагадали, що під час грошової реформи в обіг потрапили банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 грн. Номінал 200 грн українці побачили лише у 2001 році, 500 грн — в 2006 році, а 1000 грн — у 2019 році.

Водночас художники не завжди могли втілити усі свої творчі задуми через складні виробничі процеси та технологічні особливості грошей.

Розробникам ескізу потрібно враховувати той факт, що на кожній банкноті розміщуватиметься низка захисних елементів. Десятки дизайнів гривень так і не побачили світ, а деякі ідеї втілювалися лише з роками, — розповіли у музеї.

З нагоди свята музей НБУ поділився ескізами банкнот номіналами 50, 100 і 200 грн, які створив Василь Лопата, проте вони так і не були надруковані і введені в обіг. Художник запропонував для ескізу банкноти номіналом 50 грн два варіанти портрета українського історика та голови Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Зворотну сторону прикрашало зображення Педагогічного музею, у будівлі якого розміщувалися Українська Центральна Рада (1917−1918) і Директорія УНР (1918−1919).