Антициклон принесе сонце в Україну — погода на 3 вересня

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Погода в Україні 3 вересня буде сонячною, теплою, але вітряною, завдяки потужному антициклону, проте очікувати повернення літньої спеки не варто. Температура повітря завтра максимально прогріється до +21ºС.

Про це інформує Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 3 вересня опадів не буде у жодній з областей України. Найтепліша погода спостерігатиметься у південних областях і на Закарпатті. Там прогнозують до +21ºС. Найпрохолодніше буде на Півночі та Сході. Середня денна температура там становитиме +16−18ºС.

Погода у Києві 3 вересня буде без опадів, але з мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Стовпчик термометра вночі показуватиме +6−9°С, вдень +15−18°С. Сонце зійде о 6.15, а зайде о 19.38. Тривалість дня складе 13 год 23 хв.

Погода у Львові в п’ятницю очікується з невеликою хмарністю, без опадів. Вдень температура повітря прогріється до +18−20°С.

Погода в Одесі завтра буде практично безхмарною, температура вночі +11°С, вдень +19−21°С.

Погода у Харкові 3 вересня прогнозується сонячною з невеликою хмарністю, температура вдень становитиме +16−18°С.

Погода у Дніпрі вдень буде з температурою +17−19°С, можлива невелика хмарність.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 вересня прогнозується частково неспокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, літо 2021 року у Києві встановило 14 рекордів, більшість з них — 10 — впродовж червня.