3 вересня – яке сьогодні свято, день ангела і що не можна робити

3 вересня — яке сьогодні свято, день ангела і що не можна робитиhttps://racurs.ua/ua/n159577-3-veresnya-yake-sogodni-svyato-den-angela-i-scho-ne-mojna-robyty.htmlРакурс
3 вересня у світі святкують День хмарочоса, а Православна церква вшановує пам’ять апостола Тадея, мучениці Васси Алонської, преподобних Авраамія Смоленського та Марфи Дівєєвської.
3 вересня — 246-й день року (247-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 119 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 серпня Юліанського календаря.
3 вересня іменини
День ангела сьогодні святкують Тадей, Аврамій, Павло, Олександр, Рафаїл, Корнилій, Ігнатій та Марфа.
Церковне свято 3 вересня
Православна церква сьогодні відзначає день святого Тадея — одного із 70 апостолів, котрий не входив до найближчих апостолів. Народився Тадей у місті Едессі на території Сирії. Згодом прийняв хрещення у водах ріки Йордан. Значно пізніше зустрів Ісуса Христа та став його учнем. Проповідував у Месопотамії і Сирії.
Традиції 3 вересня
3 вересня прибирали льон. Також у цей день шанувалася пам’ять мучениці Васси Алонскої.
Прикмети на 3 вересня
Якщо цього дня гарна погода — впродовж чотирьох тижнів буде тепло і сонячно;
Багато жолудів вродило — на Різдво буде багато снігу;
Миші роблять гнізда на копицях — до дощової і затяжної осені;
Павуки наплели багато павутини — до тепла;
Багатий урожай горобини — осінь буде сирою;
Що не можна робити сьогодні
3 вересня не варто планувати далекі поїздки.