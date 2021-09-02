3 вересня – яке сьогодні свято, день ангела і що не можна робити

https://racurs.ua/ua/n159577-3-veresnya-yake-sogodni-svyato-den-angela-i-scho-ne-mojna-robyty.html

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3 вересня у світі святкують День хмарочоса, а Православна церква вшановує пам’ять апостола Тадея, мучениці Васси Алонської, преподобних Авраамія Смоленського та Марфи Дівєєвської.

3 вересня — 246-й день року (247-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 119 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 серпня Юліанського календаря.

3 вересня іменини

День ангела сьогодні святкують Тадей, Аврамій, Павло, Олександр, Рафаїл, Корнилій, Ігнатій та Марфа.

Церковне свято 3 вересня

Православна церква сьогодні відзначає день святого Тадея — одного із 70 апостолів, котрий не входив до найближчих апостолів. Народився Тадей у місті Едессі на території Сирії. Згодом прийняв хрещення у водах ріки Йордан. Значно пізніше зустрів Ісуса Христа та став його учнем. Проповідував у Месопотамії і Сирії.

Традиції 3 вересня

3 вересня прибирали льон. Також у цей день шанувалася пам’ять мучениці Васси Алонскої.

Прикмети на 3 вересня