Зеленський зустрівся з главою Apple

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Володимир Зеленський, президент України, який нині перебуває з офіційним візитом у США, 2 вересня зустрівся з генеральним директором американської технологічної компанії, яка розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси Apple Тімом Куком.

Про це глава держави повідомив у Твіттер.

Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів, — зауважив президент.

Раніше сьогодні Зеленський виступив із промовою під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету. Виступ глави держави транслював Офіс президента.

Зеленський у промові порівняв свою команду з командою одного із засновників компанії Apple Стіва Джобса. На думку президента, ймовірно, найвідомішим виступом у Стенфорді є виступ Джобса. Він нагадав, що Apple «колись починав свій шлях у гаражі, з, на перший погляд, божевільних ідей».