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Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті
Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159574-zelenskyy-vystupyv-iz-promovou-u-stenfordskomu-universyteti-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, виступив із промовою під час зустрічі зі студентами, викладачами та представниками експертного середовища Стенфордського університету. Виступ глави держави транслював Офіс президента.
Чи міг колись я, звичайний хлопець, із простої родини зі звичайного промислового міста на Сході України, уявити, що виступатиму тут, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше у Вашингтоні глава держави провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі. Зеленський подякував американській делегації, яка була представлена на високому рівні, за участь у святкуванні 30-річчя відновлення Незалежності України та першому саміті «Кримської платформи».
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