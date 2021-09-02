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Ракурс
Зеленский выступил с речью в Стэнфордском университете

Зеленский выступил с речью в Стэнфордском университете (ВИДЕО)

2 сен 2021, 21:58
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Владимир Зеленский, президент Украины, выступил с речью во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета. Выступление главы государства транслировал Офис президента.

Мог ли когда-то я, обычный парень, из простой семьи из обычного промышленного города на востоке Украины, представить, что буду выступать здесь, — отметил Зеленский.


Напомним, ранее в Вашингтоне глава государства провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе. Зеленский поблагодарил американскую делегацию, которая была представлена на высоком уровне за участие в праздновании 30-летия восстановления Независимости Украины и первом саммите «Крымской платформы».

Источник: Ракурс


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