Зеленский встретился с главой Apple

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Владимир Зеленский, президент Украины, который сейчас находится с официальным визитом в США, 2 сентября встретился с генеральным директором американской технологической компании, которая разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы Apple Тимом Куком.

Об этом глава государства сообщил в Твиттер.

Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов, — отметил президент.

Ранее сегодня Зеленский выступил с речью во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета. Выступление главы государства транслировал Офис президента.

Зеленский тогда сравнил свою команду с командой одного из основателей компании Apple Стива Джобса. По мнению президента, вероятно, самым известным выступлением в Стэнфорде было выступление Джобса. Он напомнил, что Apple «когда-то начинала свой путь в гараже, с, на первый взгляд, сумасшедших идей».