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Ракурс
Американсько-українська ракета Firefly Alpha. Фото: УП

Ракету Alpha україно-американської компанії запустили в космос (ВІДЕО)

3 вер 2021, 08:18
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Космічна ракета україно-американської приватної компанії Firefly Aerospace запущена в космос.

Запуск космічної ракети Alpha відбувся о 4:59 за київським часом з бази «Ванденберг» Космічних сил США у штаті Каліфорнія. Місія з запуску називалася DREAM або FLTA001. Про це повідомлялося в трансляції запуску в YouTube.

Як відомо, Firefly Aerospace — приватне аерокосмічне підприємство, яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков.


Нагадаємо, американсько-українська ракета Firefly Alpha успішно пройшла вогневі випробування. У серпні компанія Firefly Aerospace на базі Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії провела статичне вогневе випробування першого ступеня перспективної ракети-носія.

Джерело: Ракурс


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