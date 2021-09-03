Американсько-українська ракета Firefly Alpha. Фото: УП

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Ракурс

Космічна ракета україно-американської приватної компанії Firefly Aerospace запущена в космос.

Запуск космічної ракети Alpha відбувся о 4:59 за київським часом з бази «Ванденберг» Космічних сил США у штаті Каліфорнія. Місія з запуску називалася DREAM або FLTA001. Про це повідомлялося в трансляції запуску в YouTube.

Як відомо, Firefly Aerospace — приватне аерокосмічне підприємство, яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков.

Нагадаємо, американсько-українська ракета Firefly Alpha успішно пройшла вогневі випробування. У серпні компанія Firefly Aerospace на базі Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії провела статичне вогневе випробування першого ступеня перспективної ракети-носія.