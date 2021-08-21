Ракета Firefly Alpha України і США успішно пройшла випробування

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Американсько-українська ракета Firefly Alpha успішно пройшла вогневі випробування — компанія Firefly Aerospace, що належить українцю Максиму Полякову, провела статичне вогневе випробування першого ступеня перспективної ракети-носія. Перший старт ракети може відбутися вже у вересні.

Тестування ракети Alpha відбулося 18 серпня на базі Військово-повітряних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Під час них двигуни першого ступеня працювали впродовж 15 секунд. Передбачається, що киснево-гасова ракета виводитиме на низьку навколоземну орбіту вантажі масою до тонни.

В майбутньому Firefly Aerospace хоче створити більш потужний носій Beta, який повинен виводити на орбіту вантажі масою до 4 тонн. Раніше компанія підписала угоду з приватною американською компанією Ілона Маска SpaceX щодо запуску місячного посадкового модуля за програмою Artemis.

Нагадаємо, компанію Firefly Alpha заснували у 2014 році. Після банкрутства її придбав український підприємець Максим Поляков. Штаб-квартира компанії розташована у Техасі.

Торік Firefly Aerospace завершила роботу з підготовки пускового майданчика. Тоді повідомлялося, що ціна кожного запуску ракети для виведення вантажів складатиме 15 млн дол.

Раніше ми писали, що NASA запустило ракету-носій Antares на космодромі «Уоллопс Айленд» у штаті Вірджинія. Ця ракета є спільним проектом України і США, над яким кілька років працюють американські та українські підприємства.