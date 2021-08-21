Ракета Firefly Alpha Украины и США успешно прошла испытания

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Американо-украинская ракета Firefly Alpha успешно прошла огневые испытания — компания Firefly Aerospace, принадлежащая украинцу Максиму Полякову, провела статическое огневое испытание первой степени перспективной ракеты-носителя. Первый старт ракеты может состояться уже в сентябре.

Тестирование ракеты Alpha прошло 18 августа на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии. В ходе испытаний двигатели первой ступени работали в течение 15 секунд. Предполагается, что ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до тонны.

В будущем Firefly Aerospace хочет создать более мощный носитель Beta, который должен выводить на орбиту грузы массой до 4 тонн. Ранее компания подписала соглашение с частной американской компанией Илона Маска SpaceX на запуск лунного посадочного модуля по программе Artemis.

Напомним, компанию Firefly Alpha основали в 2014 году. После банкротства ее приобрел украинский предприниматель Максим Поляков. Штаб-квартира компании расположена в Техасе.

В прошлом году Firefly Aerospace завершила работу по подготовке пусковой площадки. Тогда сообщалось, что цена каждого запуска ракеты для вывода грузов составит 15 млн долл.

Ранее мы писали, что NASA запустило ракету-носитель Antares на космодроме «Уоллопс Айленд» в штате Вирджиния. Эта ракета является совместным проектом Украины и США, над которым несколько лет работают американские и украинские предприятия.