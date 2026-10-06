Американцы планируют разместить на Луне 20-метровую солнечную башню. Фото:

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Ракурс

Сонячну електростанцію на Місяці розробила американська компанія Джеффа Безоса Blue Origin.

Вежа Power Tower висотою у 20 метрів з розкладними секціями сонячних батарей повинна з’явитися на майбутній місячній базі. Модульна архітектура дозволяє передавати енергію за межі посадкового модуля на інші автономні об'єкти та техніку. Станція генеруватиме понад 10 кВт електроенергії й забезпечуватиме астронавтів світлом та допомагатиме їм довше залишатися на поверхні Місяця. Про це пише Space.

У Blue Origin опублікували відео, як відбуватиметься посадка й розгортання станції на Місяці. Також розробники показали відео реальних випробувань, які відбулися на Землі 22 липня цього року.

Розробка Power Tower базується на попередніх дослідженнях системи LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), створеної дочірньою компанією Honeybee Robotics і випробуваної в Космічному центрі NASA імені Джонсона у 2024 році.

Станцію планують розгорнути на супутнику Землі межах програми Artemis. Запуск об'єкта запланований на 2032 рік. Наразі проект перебуває на ранній стадії розробки.

Нагадаємо, американська компанія Star Catcher Industries готується в жовтні 2026 року відправити на орбіту експериментальний супутник Protostar, щоб вперше в історії випробувати бездротову передачу енергії між двома космічними апаратами.

Джерело: Space