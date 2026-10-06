Защиту от «Шахедов» и удары по РФ обсудили на Ставке главнокомандующего. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня повів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Були детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ та по застосуванню цих для захисту інфраструктури. Україна наразі посилено працює над ефективним використанням радіоелектронної боротьби для захисту від російських дронів. Саме цей компонент оборони забезпечує значну частину знешкодження російських «Шахедів». Про це глава держави повідомив у Telegram.

Також, як повідомив президент, визначено додаткові завдання для ЗСУ та виробників у цій сфері. Найбільш ефективні підходи масштабуватимуться.

Крім того, на засіданні визначили основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на 2027 рік, щоб дзеркально відповідати на російські обстріли.

На Ставці ГУР доповіло про технологічні пріоритети російської армії на цей та на наступний рік. У доповіді також йшлося про відповідне постачання в РФ критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Україна готує нові санкції та хоче синхронізувати їх із західними партнерами.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ інформували, що роботизовані турелі в Україні вже задіяні для збиття російських реактивних безпілотників. У збитті використовується саме машинний зір.