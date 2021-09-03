Український веслувальник обігнав росіянина й став чемпіоном Паралімпіади

Українець Сергій Ємельянов. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n159579-ukrayinskyy-vesluvalnyk-obignav-rosiyanyna-y-stav-chempionom-paralimpiady.html

Ракурс

Золоту медаль Паралімпійських ігор 2020 року здобув український веслувальник.

Українець Сергій Ємельянов став чемпіоном у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3. Спортсмен подолав дистанцію 200 м за 40,355 секунди. При цьому він випередив найближчого суперника із Російської Федерації Леоніда Крилова на 0,109 секунди. Про це повідомляється на сайті Паралімпіади.

Станом на ранок 3 вересня в активі збірної України 87 нагород — 21 золоті медалі, 41 срібна нагорода та 25 бронзових медалей. У загальнокомандному заліку Україна на п’ятому місці, а за кількістю медалей — на четвертій сходинці.

Нагадаємо, 2 вересня український плавець Максим Крипак встановив світовий рекорд на Паралімпіаді — здобув четверту золоту медаль у Токіо й шосту загалом. Попередні п’ять фіналів закінчилися для нього «золотом» у 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, «сріблом» у 50-метрівці вільним стилем. «Бронзу» збірна України із Крипаком виграла у чоловічій естафеті.