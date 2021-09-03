Україно-американська Ракета Firefly Aerospace. Фото: Philip Shuman у Twitter

https://racurs.ua/ua/n159580-ukrayino-amerykanska-raketa-alpha-vybuhnula-nevdovzi-pislya-startu-video.html

Ракурс

Космічна ракета Alpha американської компанії Firefly Aerospace вибухнула через кілька хвилин після старту.

Ракету запустили з бази «Ванденберг» Космічних сил США у Каліфорнії. Вибух прогримів через 2,5 хвилини після старту. Про це повідомлялося в трансляції запуску в YouTube.

Інженери Firefly Aerospace пояснили, що на першому етапі підйому ракети сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Повідомляється, що перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази й публіки.

Нагадаємо, запуск космічної ракети Alpha від україно-американської приватної компанії Firefly Aerospace відбувся 3 вересня о 4:59 за київським часом з бази «Ванденберг» Космічних сил США у штаті Каліфорнія. Місія з запуску називалася DREAM або FLTA001.