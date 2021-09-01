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Ракурс
Новый ковидный прогноз опубликовала НАН — что пророчат Украине в сентябре

Новый ковидный прогноз опубликовала НАН — что пророчат Украине в сентябре

1 сен 2021, 14:56
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Коронавирус будет распространяться в Украине в сентябре постепенно, но количество новых случаев в середине месяца ежедневно будет фиксироваться на уровне более 2 тыс.

В Национальной академии наук Украины сообщили, что в первые семь дней месяца ожидается в среднем до 1 тыс. 742 случаев ежедневно, а на второй неделе — до 2,3 тыс. новых инфицированных.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - НАН

В НАН констатируют, что пока темпы распространения коронавируса сравнимы с аналогичным периодом 2020 года. Рост количества больных составляет примерно 22% еженедельно.

Рост смертности от последствий коронавирусной болезни составляет 41 в день за последнюю неделю (рост за две недели — на 67%).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные - НАН

Самая угрожающая ситуация сейчас в Черновицкой области. Здесь зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 и стремительные темпы ее роста. На Буковине количество положительных тестов и случаев коронавирусной болезни за последние две недели утроилось, а количество людей, попавших в больницу с COVID-19 — удвоилось.


Наблюдаемая летальность в Украине остается близкой к 3%. Высоким остается количество госпитализированных детей и лиц от 18 до 34 лет, — сообщили в НАН.

Напомним, что за 31 августа в Украине обнаружили 2 тыс. 75 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. В больницы привезли 874 COVID-больных. За сутки умерли 44 человека.

Источник: Ракурс


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