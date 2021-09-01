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Ракурс
В бойкоте COVID-вакцинации обвинили педагогов в Минобразовании

В бойкоте COVID-вакцинации обвинили педагогов в Минобразовании

1 сен 2021, 14:37
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Области-лидеры по вакцинации среди учителей назвал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Уже сегодня (31 августа — ред.) порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирскую и Киевскую области (с учетом тех, кто получил и на текущий момент одну и уже две дозы). Еще несколько областей имеют показатели около 50%, — написал Шкарлет в Telegram.

По его словам, низкий уровень вакцинации наблюдается у педагогов из Запорожской и Волынской областей.


При этом глава МОН отметил, что требование Министерства здравоохранения по 80% вакцинированных сотрудников учебного заведения — «вполне обоснованное и реальное».

Напомним, по данным на 25 августа привито 29% от общего количества педагогов Запорожской области. В Черкассах вакцинировались 34% педагогов города. В Черниговской области к началу учебного года прививки получили 42% педагогов, а в Сумской — почти 30% от общего числа работников.

Источник: Ракурс


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