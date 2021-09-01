В бойкоте COVID-вакцинации обвинили педагогов в Минобразовании

https://racurs.ua/n159502-v-boykote-covid-vakcinacii-obvinili-pedagogov-v-minobrazovanii.html

Ракурс

Области-лидеры по вакцинации среди учителей назвал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Уже сегодня (31 августа — ред.) порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирскую и Киевскую области (с учетом тех, кто получил и на текущий момент одну и уже две дозы). Еще несколько областей имеют показатели около 50%, — написал Шкарлет в Telegram.

По его словам, низкий уровень вакцинации наблюдается у педагогов из Запорожской и Волынской областей.

При этом глава МОН отметил, что требование Министерства здравоохранения по 80% вакцинированных сотрудников учебного заведения — «вполне обоснованное и реальное».

Напомним, по данным на 25 августа привито 29% от общего количества педагогов Запорожской области. В Черкассах вакцинировались 34% педагогов города. В Черниговской области к началу учебного года прививки получили 42% педагогов, а в Сумской — почти 30% от общего числа работников.