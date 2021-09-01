У бойкоті COVID-вакцинації звинуватили освітян в Міносвіті

https://racurs.ua/ua/n159502-u-boykoti-covid-vakcynaciyi-zvynuvatyly-osvityan-v-minosviti.html

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Області-лідери по вакцинації серед вчителів назвав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Вже сьогодні (31 серпня — ред.) поріг у 65% вакцинованих освітян подолали Житомирська та Київська області (з урахуванням тих, хто отримав і поки одну, і вже дві дози). Ще кілька областей мають показники близько 50%, — написав Шкарлет у Telegram.

З його слів, найнижчий рівень вакцинації спостерігається в освітян із Запорізької та Волинської областей.

При цьому глава МОН зазначив, що вимога Міністерства охорони здоров’я щодо 80% вакцинованих співробітників закладу освіти — «цілком обґрунтована і реальна».

Нагадаємо, за даними на 25 серпня вакцинувалося 29% від загальної кількості освітян Запорізької області. У Черкасах вакцинувалися 34% освітян міста. У Чернігівській області до початку навчального року щеплення отримали 42% освітян, а на Сумщині — майже 30% від загальної кількості працівників.