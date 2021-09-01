США пообещали Украине 3 млрд долл. после подписания меморандума. Фото: УП

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США планируют предоставить Украине дополнительные 3 млрд долл. Произойдет это после подписания меморандума о взаимопонимании.

Деньги предоставит Экспортно-импортный банк США. Визит президента Зеленского будет использован для углубления экономического партнерства, говорится в заявлении Белого дома.

Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 млрд долл., — отмечается в сообщении.

При этом 60 млн долл. будут предназначаться для дополнительных противотанковых систем Javelin и другого оборонительного вооружения.

Ранее Соединенные Штаты пообещали выделить Украине 60 млн долл. военной помощи. Администрация Джо Байдена отметила, что эти средства необходимы на фоне увеличения российской военной активности на территории Украины.

Напомним, 30 августа официальная делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским вылетела в Вашингтон. Украина и США подписали новое стратегическое оборонное рамочное соглашение. Оно предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, кибербезопасности и разведке.