США пообіцяли Україні 3 млрд дол. після підписання меморандуму. Фото: УП

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США планують надати Україні додаткові 3 млрд дол. Станеться це після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Гроші надасть Експортно-імпортний банк США. Візит президента Зеленського буде використаний для поглиблення економічного партнерства, йдеться в заяві Білого дому.

Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки Ексімбанку в розмірі 3 млрд дол., — зазначено в повідомленні.

При цьому 60 млн дол. будуть призначатися для додаткових протитанкових систем Javelin та іншого оборонного озброєння.

Раніше Сполучені Штати пообіцяли виділити Україні до 60 млн дол. військової допомоги. Адміністрація Джо Байдена зазначила, що ці кошти необхідні на тлі збільшення російської військової активності на території України.

Нагадаємо, 30 серпня офіційна делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським вилетіла у Вашингтон. Україна та США підписали нову стратегічну оборонну рамкову угоду. Вона передбачає поглиблення співпраці країн у Чорному морі, кібербезпеці та розвідці.