Новая лихорадка в Индии убивает детей

https://racurs.ua/n159500-novaya-lihoradka-v-indii-ubivaet-detey.html

Ракурс

Загадочная лихорадка уже больше недели в некоторых районах индийского штата Уттар-Прадеш поражает людей, преимущественно детей. Инфицированные страдают от высокой температуры, боли в суставах, головной боли, обезвоживания и тошноты. Некоторые пациенты жалуются на высыпания на ногах и руках, пишет ВВС.

По меньшей мере 50 человек, преимущественно дети, стали жертвами лихорадки. Еще несколько сотен госпитализировали в шести районах на востоке самого населенного штата Индии. Никто из погибших не имел положительного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Врачи считают, что главной причиной смерти может быть денге — вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. Кроме этого, многих пациентов доставляли в больницу с пониженным уровнем тромбоцитов — компонентом крови, который помогает формировать сгустки — характеризующий тяжелую форму денге.

Пациенты, особенно дети, в больницах очень быстро умирают, — отмечает врач Нита Кульшрестха с медучреждения, где умерли 32 ребенка.

Денге — преимущественно тропическая болезнь, которая циркулирует в Индии в течение сотен лет. Существует четыре вируса денге, и дети в пять раз чаще умирают после второго инфицирования, чем взрослые. Комары — Aedes aegypti — размножаются в домах и вокруг них в контейнерах с пресной водой.

Однако до сих пор неизвестно, является ли денге причиной смертей. Медики не исключают, что смерти стали последствиями болезни японского энцефалита, миокардита и кустарниковой тифа. Только дополнительные исследования и анализ геномов покажут, последние вспышки «таинственной лихорадки» в Индии были вызваны одной лишь денге или многими другими заболеваниями.

Источник: ВВС