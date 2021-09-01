Нова лихоманка в Індії вбиває дітей

https://racurs.ua/ua/n159500-nova-lyhomanka-v-indiyi-vbyvaie-ditey.html

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Загадкова лихоманка вже понад тиждень у деяких районах індійського штату Уттар-Прадеш вражає людей, переважно дітей. Інфіковані страждають від високої температури, болей у суглобах, головних болей, зневоднення та нудоти. Деякі пацієнти скаржаться на висипання на ногах і руках, пише ВВС.

Щонайменше 50 осіб, переважно діти, стали жертвами лихоманки. Ще кілька сотень госпіталізували у шести районах на сході найнаселенішого штату Індії. Ніхто із загиблих не мав позитивного результату тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Лікарі вважають, що головною причиною смерті може бути денге — вірусна інфекція, що передається через укуси комарів. Окрім цього, багатьох пацієнтів доставляли в лікарню зі зниженим рівнем тромбоцитів — компонента крові, який допомагає формувати згустки — що характеризує важку форму денге.

Пацієнти, особливо діти, в лікарнях дуже швидко помирають, — зазначає лікар Ніта Кульшрестха з медзакладу, де померло 32 дитини.

Денге — переважно тропічна хвороба, яка циркулює в Індії протягом сотень років. Існує чотири віруси денге, і діти уп’ятеро разів частіше помирають після другого інфікування, аніж дорослі. Комарі — Aedes aegypti — розмножуються в будинках та навколо них у контейнерах з прісною водою.

Проте досі невідомо, чи є денге причиною смертей. Медики не виключають, що смерті стали наслідками хвороби японського енцефаліту, міокардиту і чагарникового тифу. Лише додаткові дослідження та аналіз геномів покажуть, чи останні спалахи «таємничої лихоманки» в Індії були викликані однією лише денге або численними іншими захворюваннями.

Джерело: ВВС