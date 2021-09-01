Великий герб — “Слуга народу” змінить ескіз і готова до дискусій про лапи лева

https://racurs.ua/ua/n159499-velykyy-gerb-sluga-narodu-zminyt-eskiz-i-gotova-do-dyskusiy-pro-lapy-leva.html

Ракурс

Проект великого державного герба України може видозмінитися. В ескіз зображення до другого читання внесуть зміни.

Про це розповів в інтерв’ю НВ голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Він зауважив, що комітет рекомендував Раді відразу голосувати за великий герб в цілому. Але оскільки до ескіза чимало зауважень в геральдистів та художників, то в «Слузі народу» прислухаються і підут на дискусію.

За словами Корнієнка, компроміс можливий щодо зображення корони та лап лева на гербі.

Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуємо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева, — сказав Корнієнко.

Правок до законопроекту будут містити не тільки текстовий опис, але й ескіз.

Нагадаємо, що 24 серпня Рада попередньо затвердила проект великого герба на позачерговому святковому засіданні.

Конкурс малюнків стартував 25 серпня 2020 року. У листопаді обрали найкращий ескіз. Переміг художник Олексій Кохана, але його варіант чимало фахівців критикували за використання великої кількості стереотипів про Україну.

У Конституції України йдеться про тризуб — малий державний герб України. Він є частиною великого герба. Але на законодавчому рівні за 30 років відновленої незалежності опис великого герба не упорядкували.

Джерело: НВ