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Ракурс
Великий герб — “Слуга народу” змінить ескіз і готова до дискусій про лапи лева

Великий герб — «Слуга народу» змінить ескіз і готова до дискусій про лапи лева

1 вер 2021, 14:03
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Проект великого державного герба України може видозмінитися. В ескіз зображення до другого читання внесуть зміни.

Про це розповів в інтерв’ю НВ голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Він зауважив, що комітет рекомендував Раді відразу голосувати за великий герб в цілому. Але оскільки до ескіза чимало зауважень в геральдистів та художників, то в «Слузі народу» прислухаються і підут на дискусію.

За словами Корнієнка, компроміс можливий щодо зображення корони та лап лева на гербі.

Багатьох турбує перш за все монархічна корона. Насправді є республіки, у яких на гербі є корона. Вона не символізує монархію, а, як правило, цілісність країни, але давайте подискутуємо. Так само так є дискусії щодо анатомічно-фізіологічних особливостей лева, — сказав Корнієнко.

Правок до законопроекту будут містити не тільки текстовий опис, але й ескіз.

Нагадаємо, що 24 серпня Рада попередньо затвердила проект великого герба на позачерговому святковому засіданні.

Конкурс малюнків стартував 25 серпня 2020 року. У листопаді обрали найкращий ескіз. Переміг художник Олексій Кохана, але його варіант чимало фахівців критикували за використання великої кількості стереотипів про Україну.


У Конституції України йдеться про тризуб — малий державний герб України. Він є частиною великого герба. Але на законодавчому рівні за 30 років відновленої незалежності опис великого герба не упорядкували.

Джерело: НВ

Джерело: Ракурс


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