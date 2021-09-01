Від вибуху гранати загинув ветеран АТО з Калуша

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Ракурс

Від вибуху гранати загинув ветеран АТО. Інцидент стався ввечері 31 серпня у Калуші. На місці події загинув учасник АТО Анатолій Новічонок.

Про це повідомив очільник громадської спілки «Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича» Олександр Соколовський, пише «Суспільне».

З його слів, у вівторок приблизно о 22.00 Новічонок навідався у гості до свого батька на вулицю Січових Стрільців.

Він (Анатолій Новічонок — ред.) гранату поставив собі під живіт. Батько ще встиг якось вибігти з кімнати. Де він узяв гранату мені не відомо, — додав Соколовський.

За попередньою інформацією поліції, інцидент стався у квартирі п’ятиповерхівки.

Вчора о 20.15 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями, — розповіли правоохоронці.

Слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти встановили, що мешканці будинку близько 16.00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

Поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, ймовірно — отриманих внаслідок вибуху гранати, — підсумували в Нацполіції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією — нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ, Анатолій Новічонок служив у четвертому батальйоні 24-ї ОМБр. Уперше відправився на фронт у серпні 2014 року. У бійця залишилися дружина і діти.

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