Новий вид ящірок відкрили вчені – милі фото тварин

https://racurs.ua/ua/n159497-novyy-vyd-yaschirok-vidkryly-vcheni-myli-foto-tvaryn.html

Ракурс

Наукове відкриття вчені зробили в тропічній зоні Анд, в районі річки Уайяґа в Перу. Там вони виявили новий вид ящірки, назвавши його Enyalioides feiruzae.

Ці ящірки нагадують маленьких драконів, а самці відрізняються різноманітністю забарвлень. Їхня спинка буває коричнево-бірюзовою, сірою, зеленувато-коричневою з білими лініями. Про це пише журнал Evolutionary Systematics.

Самки цього виду теж досить яскраві: їхнє тіло забарвлене в зеленувато-коричневі кольори зі слабкими темно-коричневими лініями на спині, кінцівках і хвості, також вони мають плями з боків.

Новий вид відрізняється формою луски, а ще чорною плямою у ділянці глотки. Луска за надбрівними дугами ящірки збільшена й загострена, ящірка має досить великий гребінь на спині. Тварини живуть на кущах і деревах на висоті від 20 до 150 см над землею.

Амазонія — найбільш густонаселений район Землі в плані біорізноманіття. Його називають світовим генетичним фондом. Вважається, що на 10 кв. км місцевого тропічного лісу припадає 1,5 тис. видів квіткових рослин, 750 видів дерев, 125 видів ссавців, 400 видів птахів і незліченна кількість безхребетних тварин. Велике їхня кількість ще не відкрита та неописана.

Нагадаємо, рептилії є найгіршими передавачами хвороби Лайма, тому кліщ, який заразився від ящірки, є менш небезпечним для людини.

Джерело: Evolutionary Systematics