Новый вид ящериц открыли ученые. Фото: naukozavr.info

https://racurs.ua/n159497-novyy-vid-yascheric-otkryli-uchenye-milye-foto-jivotnyh.html

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Научное открытие ученые сделали в тропической зоне Анд, в районе реки Уальяга в Перу. Там они нашли новый вид ящерицы, назвав его Enyalioides feiruzae.

Эти ящерицы напоминают маленьких драконов, а самцы отличаются разнообразием окрасов. Их спинка бывает коричнево-бирюзовой, серой, зеленовато-коричневой с белыми линиями. Об этом пишет журнал Evolutionary Systematics.

Самки этого вида тоже довольно ярки: их тело окрашено в зеленовато-коричневые цвета со слабыми темно-коричневыми линиями на спине, конечностях и хвосте, также у них есть пятна по бокам.

Новый вид отличается формой чешуи, а еще черным пятном в области глотки. Чешуйки за надбровными дугами ящерицы увеличены и заострены, ящерица имеет довольно большой гребень на спине. Животные живут на кустах и деревьях на высоте от 20 до 150 см над землей.

Амазония — самый густонаселенный район Земли в плане биоразнообразия. Его называют мировым генетическим фондом. Считается, что на 10 кв. км местного тропического леса произрастает 1,5 тыс. видов цветковых растений, 750 видов деревьев, проживают 125 видов млекопитающих, 400 видов птиц и бесчисленное количество беспозвоночных животных. Большое их число не открыто и не описано.

Напомним, рептилии являются худшими передатчиками болезни Лайма, поэтому клещ, который заразился от ящерицы, является менее заразным для человека.

Источник: Evolutionary Systematics