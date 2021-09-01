Замену трем министрам готовят у Зеленского - СМИ

https://racurs.ua/n159496-zamenu-trem-ministram-gotovyat-u-zelenskogo-smi.html

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Замену трем министрам Кабмина ищут в команде Владимира Зеленского — в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Уруский, Лазебная и Таран — уйдут. Им уже ищут замену, но здесь проблемы. Потому что скамейка запасных была, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин, — отметил представитель монобольшинства в разговоре с «Украинской правдой».

По словам источников издания, этот вопрос будет активно решаться после возвращения президента Зеленского и украинской делегации из США.

Также источники уверяют, что министра юстиции и министра культуры пока не будут менять.

Например, Малюська (глава Минюста — ред.) Не очень любит Ермак (глава Офиса президента — ред.), но к нему дружелюбно относится президент. По Александру Ткаченко (министру культуры, экс-гендиректору «1+1» — ред.) — он там себе что-то воюет, наобещал много президенту — пусть выполняет, — отметил один из депутатов фракции «Слуга народа».



Напомним, летом СМИ сообщали о намерениях монобольшинства провести ротации в правительстве. Тогда отмечалось, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне, который стартует в сентябре.

Источник: УП