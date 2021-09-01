Заміну трьом міністрам готують у Зеленського — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n159496-zaminu-trom-ministram-gotuut-u-zelenskogo-zmi.html

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Заміну трьом міністрам Кабміну шукають у команді Володимира Зеленського — у найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Уруський, Лазебна і Таран — підуть. Їм вже шукають заміну, але тут проблеми. Тому що лавка запасних мала, а люди, яких ми запрошуємо ззовні, неохоче рвуться в Кабмін, — зазначив представник монобільшості в розмові з «Українською правдою».

За словами джерел видання, це питання активно вирішуватиметься після повернення президента Зеленського та української делегації зі США.

Також джерела запевняють, що міністра юстиції та міністра культури наразі не мінятимуть.

Наприклад, Малюська (глава Мін’юсту — ред.) не дуже любить Єрмак (очільник Офісу президента — ред.), але до нього приязно ставиться президент. По Олександру Ткаченку (міністру культури, екс-гендиректору «1+1» — ред.) — він там собі щось воює, наобіцяв багато президенту — нехай виконує, — зазначив один із депутатів фракції «Слуга народу».



Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомляли про наміри монобільшості провести ротації в уряді. Тоді зазначалося, що кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні, який стартує у вересні.

Джерело: УП